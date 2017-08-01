Жирновским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего местного жителя, который подозревается в доведении до самоубийства своего отца. По данным следствия, - сообщили ИА "Высота 102" в СКР по региону, подозреваемый проживал в одном из сел района вместе со своим 88-летним отцом, страдающим тяжелым заболеванием суставов. В силу своего возраста и состояния здоровья пожилой мужчина нуждался в постоянном уходе. Устав от такой обузы, подозреваемый решил избавиться от отца. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пожелал отцу смерти, а затем закрыл его в доме и ушел на несколько дней. Лишенный пищи и воды, пожилой человек кухонным ножом нанес несколько порезов на предплечье левой руки. Спасти пенсионера удалось неравнодушным односельчанам, которые вместе с участковым уполномоченным районного отдела полиции сломали входную дверь в дом и вызвали врачей скорой медицинской помощи. Пострадавший незамедлительно был госпитализирован, в настоящее время его жизни ничто не угрожает.

Подозреваемый задержан и по ходатайству следователя судом заключен под домашний арест. Свою вину в содеянном он признал частично. Расследование уголовного дела продолжается.



