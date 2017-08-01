В Волгограде спор о степени готовности стадиона «Зенит» дошел до суда









Споры об алгоритме расчета готовности тренировочной площадки «Зенит» и понесенных на ее реконструкцию расходах привели КСП Волгоградской области и председателя комитета строительства мэрии Юрия Кокина в суд. Счетная палата требовала наказать чиновника за нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, однако Центральный районный суд не усмотрел в действиях Кокина правонарушения, передает ИА «Высота 102».

«Данных, свидетельствующих о том, что председатель комитета по строительству администрации Волгограда Кокин нарушил условия предоставления межбюджетных трансфертов, что привело к не завершению реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Зенит», не представлено», - говорится в решение суда.

Напомним, администрация Волгограда является одним из ответственных исполнителей мероприятий программы по подготовке к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, в том числе по ремонту стадиона «Зенит», где работы ведутся на условиях софинансирования. Вклад федерального бюджета - 37,2 млн рублей, областного — 3,5 млн рублей, городской казны — 14,3 млн рублей. Главный распорядитель средствами — комитет в лице Кокина. Согласно годового отчета этой структуры, фактическое финансирование объекта за счет средств местного бюджета составило 5,8 млн рублей, что на 59,5 % меньше, чем предусмотрено решением о бюджете Волгограда на 2016 год. При этом финансирование за счет средств федерального и областного бюджетов выполнено полностью.

Но, как установила проверка КСП региона, результат использования субсидии, определенный межбюджетным соглашением, не достигнут, в том числе, если анализировать целевые значения показателей денежных вливаний в соотношении с готовностью «Зенита». В частности, согласно отчету комитета строительства администрации Волгограда, цифры существенного разнились с теми, что были определены дополнительным соглашением, подписанным в декабре 2016 года. Например, один из показателей в отчете — степень готовности в 26% — был завышен на 3%. А между тем в министерство спорта России уже ушел другой отчет об исполнении условий софинансирования, где было указано - на 23%. Ответы на запросы КСП в комитет ситуацию не прояснили. Но по сути, сводились к тому, что готовность рассчитана исходя из суммы потраченных на данном этапе средств. А такой подход, по версии КСП, недопустим, поскольку действовать нужно согласно определенным рекомендациям минэкономразвития РФ. В результате счетная палата сделала собственный анализ трат бюджета, и вывод о готовности «Зенита» крайне противоречил отчету структуры — она составила всего 12,8%. А само правонарушение Юрия Кокина, по мнению аудиторов, состоит в том, что отсутствует, при условии подписания межбюджетного соглашения, сам метод расчета технической готовности и методические рекомендации по его определению. Далее КСП приводит в суде формулу, по которой должен был действовать комитет, прежде чем рисовать годовые цифры.

По сути, суд признал расчеты комитета строительства администрации Волгограда неверными, однако вину Кокина именно в нарушении условий межбюджетных отношений не усмотрел. Решение Центрального районного суда о прекращении производства вступает в силу 4 августа.

Отметим, что Юрий Кокин не впервые принимает участие в заседаниях суда - сам он ранее находился на скамье подсудимых по уголовному делу. Производство о служебном подлоге было прекращено, но не по реабилитирующим основаниям

Напомним, ранее председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов заявлял, что футбольная команда "Ротор-Волгоград" сможет выступать на поле стадиона "Зенит" не раньше конца августа.