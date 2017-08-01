



Для предупреждения распространения вируса на территории всего Иловлинского района объявлен карантин. В настоящее время специалисты комитета проводят подворовой обход, информируют население, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Специалисты ветеринарной службы принимают меры для локализации заболевания, на границах с другими районами области устанавливают охранно-карантинные ветеринарно-полицейские посты.

На сегодняшний день карантинные зоны сохраняются в Камышинском, Городищенском, Иловлинском районах, а также на острове Сарпинский. На территориях, где карантин уже снят, продолжают действовать ограничительные меры: в течение шести месяцев жители и животноводческие предприятия не смогут продавать и покупать свиней, а на протяжении года запрещено комплектование поголовьем свиней животноводческих и личных подсобных хозяйств в бывших эпизоотических очагах и прилегающих к ним территориях.

Напомним, на сумму более 107 миллионов рублей был возмещен в 2016 году в Волгоградской области ущерб гражданам и юридическим лицам, понесенный при отчуждении свиней и изъятии продукции свиноводства при ликвидации очагов АЧС. Всего от вспышек африканской чумы свиней в прошлом году в регионе пострадали 1502 личных подсобных хозяйств и одно сельскохозяйственное предприятие, где было уничтожено более 5000 животных.



