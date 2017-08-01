Две управляющие компании в Волгограде могут лишиться лицензий

Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области намерена обратиться в суд с заявлениями о лишении лицензий ООО «ЖЭК» и ООО «Управляющая компания «ВОЛГА-КОМСЕРВИС». Причина, как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, - неоднократные нарекания со стороны жильцов и надзорных органов в нарушении содержания многоквартирных домов и общего имущества собственников помещений. Причем на ранее выдаваемые предписания управляющие компании должным образом не реагировали, за что систематически привлекались к административной ответственности.

По инициативе инспекции и лицензионной комиссии региона уже были аннулированы лицензии 2-х управляющих компаний. Волгоградская область стала регионом, на территории которого впервые в России была применена данная исключительная мера воздействия в отношении недобросовестных управляющих организаций. Данные меры будут применяться в отношении всех лицензиатов, которые пренебрежительно относятся к исполнению своих обязанностей, в том числе игнорируя предписания органов государственного жилищного надзора, - подчеркнули в ведомстве.



