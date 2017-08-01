Сегодня ПАО «Волгоградэнергосбыт» празднует 85-летие





За 85 лет пройден огромный путь от небольшого предприятия в начале 30-х годов до современной компании, которая сегодня обслуживает чуть менее миллиона потребителей, внедряет современные методы работы по повышению качества взаимодействия с абонентами и инновационные технологии в области электронного биллинга.

Благодарность трудовому коллективу за сохранение славных традиций и уверенность в больших перспективах развития предприятия выразил генеральный директор ПАО «Волгоградэнергосбыт» А. П. Машенцев:

Сегодня, как и много десятилетий назад, энергоснабжение играет ключевую роль в жизнеобеспечении жителей Волгоградской области, являясь одной из главных составляющих качества жизни. Наше предприятие подошло к этому знаменательному рубежу, ни на шаг не отступив от основного принципа своей работы – обеспечения надежного, бесперебойного энергоснабжения региона. Многие поколения наших предшественников, стоявшие у истоков предприятия, неустанным трудом вписали свои имена в историю развития энергетической отрасли региона, а славные традиции, заложенные в те годы, стали залогом успешной работы в настоящем.

ПАО «Волгоградэнергосбыт» - гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Волгоградской области, занимает лидирующие позиции в энергосистеме региона, прилагая максимум усилий для обеспечения финансово-экономической стабильности отрасли. И для продолжения успешной деятельности у нашего предприятия сегодня есть все: сплоченный коллектив, инициативный менеджмент и большой опыт работы.

Убежден, что впереди у нас еще много больших перспективных задач и интересной работы на благо предприятия, региональной экономики и страны в целом.