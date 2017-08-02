В Волгограде осудили водителя из компании арестованных депутатов

В Волгограде по делу о компании «Верный выбор» депутатов гордумы Алексея Зверева и Евгения Щура, а также бывших коллег Федора Литвиненко и Евгения Глазкова продолжаются рассмотрение уголовных дел в отношении посредников и исполнителей. Как передает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт Центрального районного суда, так называемый проверенный водитель Александр Слободюк был осужден на днях на 1,5 года колонии условно.

В ноябре 2015 года он попал на своем «ВАЗ 2107» в аварию — врезался в дерево. Поскольку выплаты по ОСАГО в таком случае не положены, он принял предложение одного из сотрудников «Верного выбора» стать участником фиктивного ДТП для получения выплат с «Росгосстраха». Аварийный комиссар подыскал в базе водителя «Subaru», использовал его данные и составил поддельный европротокол, в котором выставил водителя иномарки виновником. Владельцу «ВАЗа» насчитали 30 тысяч рублей выплат. Затем юрист, выкупив по договору цессии права на истребование расходов по оценке и представлению в суде, обратился в арбитражный суд Волгоградской области. Там было принято решение выплатить в счет потерпевшего в ДТП почти 50 тысяч рублей — с учетом дополнительных расходов. Затем «проверенному водителю» Слободюку оставили часть полученной из компании «Росгосстрах» суммы, остальное себе присвоили сотрудники «Верного выбора».

Гражданский иск в отношении осужденного будет рассмотрен отдельно.

Расследование уголовного дела по факту мошенничества с выплатами страховых компаний по полисам ОСАГО продолжается. Напомним, трое главных фигурантов находятся под арестом, Глазков в розыске. По делу проходит несколько десятков потерпевших, таких как водитель «Subaru». Ущерб страховщикам насчитывает более 60 млн рублей.