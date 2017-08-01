Волгоградцы и гости региона «медитируют» на озере лотосов









Посмотреть на цветущие лотосы к берегам водоема около хутора Красный буксир в Среднеахтубинском районе приезжают многочисленные ценители красоты. Как убедилась сегодня съемочная группа ИА «Высота 102», сейчас цветение в самом разгаре. Машины к озеру подъезжают одна за другой. Люди фотографируют, созерцают, восхищаются и уносят с собой ощущения прикосновения к чему-то удивительному. Печалит лишь то, что на водоем захаживают коровы, которые наносят вред плантации лотосов, да и мусора вокруг хватает. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, считается, что лотосы были посажены здесь одним любителем природы, причем попытки повторялись несколько лет подряд и однажды принесли результаты. На сегодняшний день – цветущие лотосы стали одной из примет начала августа в Волгоградской области и поводом остановиться, вдохнуть, зажмуриться и сохранить впечатление до следующего года.















































