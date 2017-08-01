Президентские гранты получили волгоградцы на защиту животных и работу с детьми-инвалидами

Шестнадцать НКО из Волгоградской области стали победителями конкурса президентских грантов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Фонд президентских грантов, среди победителей – известная организация «Дети в беде», организация по работе с детьми-инвалидами «Аленький цветочек». Частная школа «Царицынская №1» стала обладателем гранта за специальную программу по адаптации детей с особенностями развития. Среди победителей также – областной фонд социальной помощи детям и молодежи «Планета детства», поисковое движение с проектом «Место поиска – Сталинград». Гранты получат также межрегиональная общественная организация «Кредитный правозащитник», издательский дом «Ваш юрист», АНО дополнительного профессионального образования «Международная академия профессионального образования», региональное отделение всероссийского общества спасания на водах, федерация детских организаций. Среди победителей – и казачья молодежная организация «Донцы», благотворительный фонд защиты животных, а также благотворительный фонд Елены Исинбаевой, региональное отделение «Юристов России», организация «Дело».

Напомним, конкурс проводился по распоряжению президента России Владимира Путина о государственной поддержке некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. В этом году на поддержку НКО из федерального бюджета выделено более 4 миллиардов рублей, которые будут распределены по результатам двух конкурсов. На первый конкурс подали заявки 970 НКО из 79 регионов России. Волгоградские организации по итогам первого конкурса получат в общей сложности около 30 миллионов рублей на реализацию своих проектов.



