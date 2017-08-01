Эксперты: Безработная волгоградская семья сможет прожить на свои сбережения 11 месяцев

Семья из Волгоградской области, если останется без работы, в среднем сможет прожить на свои накопления только 11 месяцев, в Волжском – 12. Такие данные приводит Финансовый университет при правительстве РФ по результатам очередного исследования, посвященного сбережениям населения, сообщает ИА «Высота 102». Исследование основано на данных, полученных с использованием социологических опросов, проведенных в первой половине 2017 года в городах с населением более 250 тыс. человек.

Дольше всего – 20-17 месяцев – на свои накопления могут прожить семьи во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Москве, Новокузнецке, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Красноярске, Уфе и Липецке .

В исследовании утверждается, что сегодня в России чуть менее половины - 47% - взрослого населения тратят все доходы, которые они получают. К сожалению, размер накоплений, которыми располагают россияне, остается в целом незначительным, - делают вывод эксперты университета.



