За гибель степных орлов волгоградские энергетики заплатят полмиллиона рублей

За гибель краснокнижных птиц на линиях электропередач ПАО «МРСК Юга» привлечено к административной ответственности в виде штрафа 500 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете природных ресурсов и экологии Волгоградской области, этот редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид занесен в Красные книги России и Волгоградской области.

Специалистами установлено, что причиной гибели птиц стало соприкосновение их с проводами, элементами траверс и опор, трансформаторных подстанций, находящихся под высоким напряжением и не оборудованных птицезащитными устройствами. Данный участок сети обслуживает Волжский РЭС производственного отделения «Левобережные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго». Более того, в это же время на опорах ЛЭП были обнаружены жилые гнезда краснокнижных курганника и степного орла.

Инспекторами облкомприроды в адрес организации будет направлено предписание оснастить данный участок сети ЛЭП необходимыми птицезащитными устройствами. В течение ближайших месяцев 37 км электросетей должны стать безопасными для всех пернатых.



