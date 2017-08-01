В Волжском капитально обновляют дорожную сферу





Текущий ремонт дорожного полотна площадью более 10 тысяч м2 выполнен в июле в городе Волжский Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации.

Речь идёт об участках на улицах К. Нечаевой, Свердлова, Кирова, Набережная (от спуска СНТ «Изобилие» до улицы Шоссейная), 19 Партсъезда 8, Ленина, Волгодонская, Мира, Чайковского, Комсомольская, Автодорога №6; Автодорога №7, 40 лет Победы, Дружбы, Фонтанная; Чайковского; Пушкина (от улицы Александрова до ВПЗ, от СЭС до улицы Комсомольская), пересечение улицы Горького с улицей Дорожная, проезд от филармонии до гостиницы «Ахтуба».

Также на улице Набережная обустроили велосипедную дорожку, а на пересечении проспекта Ленина с улицей Большевистская – островок безопасности.

В августе дорожное полотно отремонтируют на участках улиц О. Кошевого, Луганская, Панфилова, Нариманова 8а, Мира 47, Карбышева 65, 69, 73, 75, Оломоуцкая 41, 51; 40 лет Победы, 43а; Дружбы, 78, 86а, 91, 105.

Кроме того, 31 июля прошел аукцион на ремонт дорог внутриквартальных территорий. После определения победителей и заключения муниципальных контрактов подрядные организации приступят к выполнению работ в 7, 9, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27 и 31 микрорайонах, а также в А, В, 14, 18, 20, 22, 27, 39 и 41 кварталах. Начать работы планируется 10 августа.

В администрации отмечают, что на территории городского округа также продолжается реализация приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В состав Волгоградской агломерации включены несколько крупных объектов Волжского. Предусмотрены ремонтные работы дорожного полотна, обустройство остановок, дорожных знаков и светофорных объектов, пешеходной инфраструктуры. Суммарно планируется отремонтировать более 130 тысяч м2 дорог по всему городу.

«Уже завершены работы на проспекте Ленина, - отметил исполняющий обязанности заместителя главы администрации Волжского Газанфар Гулуев. - В рамках федерального проекта отремонтировали порядка 50 тысяч м2 дорожного полотна. В настоящее время ремонтные работы полным ходом идут на улице Карбышева: на участке от улицы Оломоуцкая до улицы 40 лет Победы. После фрезеровки и приемки работ дорожники приступили к укладке выравнивающего слоя». Все запланированные работы в рамках проекта на 2017 год должны быть завершены к началу октября.



