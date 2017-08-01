За время экспедиции в Светлоярском районе отряды «Курган» и «Южный рубеж» из Волгоградской области, а также их коллеги из Астрахани «Бекет» подняли останки 6 красноармейцев. Установить их личности, сообщил ИА «Высота 102» командир поисковиков «Кургана» Алексей Медведев, не представляется возможным, поскольку опознавательных знаков, писем или медальонов не обнаружено. По словам Медведева, останки воинов будут захоронены в братской могиле в поселке Привольном.

Кроме того, у поселка Солянка экспедиция обнаружила опасные находки прямо в жилой зоне. Буквально в нескольких десятках метров от домов поисковики нашли 12 мин, гранаты РГД и противотанковые, 9 единиц снарядов мелкого калибра и запалы к ним. Причем в местах обнаружения, рассказал Медведев, есть остатки кострищ. Такой способ отдыха мог привести к печальным последствиям. Сейчас место находки оцеплено полицией, подана заявка на обезвреживание опасных находок.