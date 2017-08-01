Так какой парк уничтожили в Волгограде?

Журнал «Военное обозрение», 1 августа 2017 года. Автор: Роман Скоморохов. В сокращении.

Волна возмущения, хлынувшая на днях в Интернет по поводу злодейски вырубленного «парка вдов», заставила внимательно отнестись к вопросу. Действительно, не каждый день происходит подобное. Вырубить парк, посаженный вдовами погибших солдат и офицеров, ради парковки к чемпионату мира по футболу — это как бы ни в какие рамки не лезет.

Тем более, что я сам, как оказалось, через этот парк проходил в 2014 году. Вот только не знал, что это именно «парк вдов». Запущенный такой кусок земли с довольно бессистемной посадкой. Много деревьев было уже мертво. Табличек, которые были у некоторых деревьев, увы, не увидели. Но мы просто прошли через некую территорию. Довольно неприглядную.

А на днях о «парке вдов» узнали все. И о том, что парк был полностью вырублен и на его месте планируется организовать автопарковку к ЧМ-2018.

Деревья действительно вырублены, причем все. Это уже неоспоримый факт.

Однако есть нюансы.

Первый. Почему шум вокруг вырубки подняли постфактум? Вырубка такого количества деревьев — дело не двухминутного заседания. Планы реконструкции и благоустройства обсуждались на самых разных уровнях, вплоть до Москвы, которая это все финансировала.

Второй. Вставив в поиск эту тему, получил очень странный результат. Кто первым поднял шум? Опять все «наши»: Каспаров, «Росбалт», «Свобода», «Эхо Москвы». Далее, естественно, подтянулись блоггеры, куда без них?

Третье. А был ли парк? Вот тут сомнения. И тут стоит привести цитату не кого-то, а именно «Эха». Почему? Сами судите.

«Считается, что их в парке высадили родственники погибших в Сталинградской битве, поэтому неофициально эту территорию называют парком сталинградских вдов. Ранее местные власти признали территорию неблагоустроенной и решили парк обновить».

Документов, на которые можно опереться, попросту нет. Получается, что по личной инициативе, еще в 1965 году, жители Волгограда высадили на этом месте деревья и кустарники. Однако без должного ухода, а именно полива, за 50 с лишним лет парк реально пришел в упадок. Волгоград сложный город, там действительно без воды никуда. Отсюда вполне оправданная гибель насаждений, вызванная естественной убылью тех, кто сажал, вполне вероятно.

Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгоградской области Алексей Васин заявил, что никакого «парка вдов» у Мамаева кургана никогда не было.

«Территория, которую кто-то назвал парком, находится вне зоны полива. Там был посадочный материал, но он имел очень неприглядный вид. Деревья столько не живут, половина из них была больная, вторая — высохшая. Кроме того, эта территория не была прогулочной».

Кроме того, по словам Васина, «парка вдов» просто не существует. «Это из разряда мифологии. Ни одного документального свидетельства о существовании «парка вдов» нет даже в архивах».

Термин «парк вдов» — это вообще новодел. Нет такого парка. Есть мемориальный парк у Мамаева кургана, который присутствует во всех поисковиках.

Название про вдов, по моему мнению, тоже особо не использовалось. Если напрячь любой поисковик, то тот же «Гугл» до недавнего времени (месяц назад) вообще был не в курсе такого названия.

Ну и заявления, что тысячи горожан высадили в парке деревья в память о близких, не вернувшихся с войны, ничем не подтверждаются. Но и отрицать того, что высадка силами жителей Волгограда была, никто и не собирается. Другой вопрос, в каком количестве. И во что все это превратилось сегодня.

Так какой парк уничтожили в Волгограде?

Четвертое. Дальше-то что? Какая перспектива?

Так вот, на месте вырубленных деревьев власти собираются высадить порядка 930 деревьев.

Рябина, клен, береза, черемуха, липа, акация, дуб, сосна крымская, сосна обыкновенная, ель, лиственница и 1600 кустарников (сирень, кизильник, смородина).

Также в проекте указано обустройство 8 000 кв. м. пешеходных аллей и дорожек с покрытием из тротуарной плитки, 1 800 кв. м. велодорожек с асфальтовым покрытием, 1 170 кв. м. роликовых дорожек с резиновым покрытием.

Планируют установить в парке видеонаблюдение, поливочный водопровод (самое главное!) и разместить 85 уличных скамеек, 73 декоративных урны, 320 уличных светодиодных светильников.

Да, и парковка. Но не «вместо», а «плюс». На 240 мест, площадью 0,7 га. Есть разница? Общая площадь, отданная под реконструкцию — 5,38 га, площадь парковки — 0,7 га. Ну и где здесь «вместо»?

Получается все-таки новый именно парк, в котором будет и место для парковки. Что, кстати, логично. Плохо в наше время уживается возведение чего-либо и отсутствие мест для авто. Ну такая уже жизнь сегодня.

Что замечательно, так это то, что, пока этот «парк» был в том состоянии, в котором его увидел я, всех все устраивало. Правда, экскурсий туда никто не водил, и про то, что «посадила яблоню вдова», не рассказывал. Не то место было, честно. Зато стоило только начать какие-то работы, тут же поднялся дикий вой и плач. И тут же родилась легенда об «уничтоженном парке вдов».

Популизмом воняет, если что. Причем сильно. Конечно, поднять ор проще, чем действительно позаботиться о парке. Хотя никто вроде бы и не мешал все 50 лет его существования. Главное — чтобы все состоялось. Но уверенность в этом определенная есть, на опыте своего города могу сказать, что парки и скверы у нас создавать научились.

Другой вопрос, чтобы все было как надо, а не как всегда.

Скажем так, на истину в последней инстанции я не претендую, в Волгограде был давно, говорят, город меняется. Не мне судить.

В любом случае, думаю, что наши волгоградские читатели с удовольствием дополнят все написанное.