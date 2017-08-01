В Волгоградской области лженачальник ГИБДД обманул коммерсантов

В Волжском возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с деньгами руководства спортивного клуба. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, директору позвонил мужчина, представился начальником ГИБДД и запросил 15 абонементов для своих сотрудников. Они договорились на встречу для покупки, но затем лжеполицейский перезвонил и сказал, что встречу нужно перенести, а пока он просит занять ему денег. В результате директор спортклуба перевел неизвестному почти 22 тысячи рублей, а сделка, безусловно, так и не состоялась. Аналогичный случай произошел в Камышине. Здесь жертвой лженачальника отдела ГИБДД стал директор бассейна. Под предлогом покупки абонементов, а затем займа до встречи мошенник завладел 18 тысячами рублей.

В Дзержинском районе руководитель фирмы по продаже леса сообщил в полицию, что аферисты, якобы пожелавшие купить 35 кубометров дерева, «развели» его на 150 тысяч рублей. В Центральном районе жертвой преступников стал менеджер сетевого магазина. Он поверил звонившему, который представился сотрудником головного офиса, и перевел через электронную систему платежей более 20 тысяч рублей и только потом узнал, что никто из коллег его об этом не просил. Только 71-летняя жительница Жирновска, зная, как работают мошенники, не попала на их удочку. Пенсионерке мошенники позвонили на мобильный, представились сотрудниками минфина РФ и предложили компенсацию за приобретенные лекарства. Имея накопления и не желая их отдавать преступникам, женщина поняла, что подобных компенсаций быть не может. Сейчас устанавливаются причастные к попытке мошенничества.