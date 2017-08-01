Почти весь Волгоград в августе останется без горячей воды

С 1 по 21 августа ожидается отключение горячей воды в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные компании «Концессии теплоснабжения», без горячего водоснабжения в этот период останутся улицы 95-я Гвардейская, Атласова, Батова, Борьбы, Ватутина, Дегтярева, Дзержинского, Жолудева, Ополченская, Тарифная, Шурухина и другие, а также 15 детсадов, 10 медучреждений. С 16 по 29 августа на севере Волгограда не будет горячей воды на улицах Шипки, Героев Тулы и Колумба.

В Краснооктябрьском районе до 14 августа жители 14 улиц будут вынуждены пользоваться только холодной водой — от Библиотечной до Лермонтова. Причем ранее обсуждался вариант переключения котельной на улице 4-х Связистов к другому источнику, но, как пояснили в компании, выполнить ремонт трубопроводов без отключения потребителей невозможно - независимо от того, есть или нет возможности переключения домов.

С 8 по 21 августа в Дзержинском районе без ГВС останутся улицы Либкнехта, Рионская, Хорошева и проспект Жукова, с 10 по 30 августа — 8-й воздушной Армии, бульвар 30-летия Победы, часть проспекта Жукова, улица Землячки, Космонавтов, Симонова, Шекснинская, Качинцев, Московская. С 17 по 30 августа ожидается отключение от горячей воды других домов этого района.

В центре С 4 по 17 августа потребители с улиц Голубинская, Донецкая, Кубанская, Новороссийкая и Рокоссовского также будут вынуждены переждать плановый ремонт котельной, среди отключаемых зданий — подразделения администрации Волгоградской области на улице Новороссийской.

С 3 по 16 августа ожидается прекращение подачи горячей воды на улицах Буханцева, Елисеева и Кузнецкая. А с 16 по 28 августа — на остальной территории района. Советский район практически «пережил» плановые отключения, но с 8 по 22 августа будет отсутствовать вода в некоторых домах на улицах Волгоградская, Логовская, Терешковой и проспекте Университетском. В Кировском районе в августе отключения ожидаются в социальных учреждениях. В Красноармейском районе до 9 августа придется обойтись без ГВС жильцам улиц Алийская, Героев Малой земли, Колесной, Куйбышева, Сидорова, Судостроительной и Электростальской.