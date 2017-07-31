Смотрите сегодня в программе: будущее неухоженной и замусоренной территории ЦПКиО Волгограда – в центре внимания городской и региональной власти. Разговор у гребной базы на берегу Волги: о чем грустно пошутили губернатор Бочаров и глава администрации Волгограда Лихачев. В перинатальный центр – с эскортом: благодаря дорожным полицейским драматичная история поездки в роддом беременной женщины из Фролово закончилась хорошо. Результаты рейда полицейских: выяснилось, что почти 200 нелегалов с детьми жили в землянках и сараях ради заработка на овощных плантациях Иловлинского района Волгоградской области. Первым делом - здоровье: «диспансеризация выходного дня» стала новым опытом волгоградских медиков по обследованию вечно занятых в будни горожан.















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