Близится к завершению XIII Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области. О его предварительных итогах ИА «Высота 102» рассказал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», председатель комиссии конкурса Андрей Спирин.

─ Андрей Геннадьевич, изначально срок приёма заявок на конкурс обозначался как 1 августа. Но сейчас, насколько известно, принято решение этот срок существенно продлить. С чем связано?

─ Причина приятная: интерес к конкурсу оказался существенно выше, чем мы предполагали. Уже сейчас комиссия приняла более 200 заявок, и цифра эта ежедневно растёт. В то же время, судя по многочисленным звонкам в центр общественных связей нашего предприятия, ряд общественных и бюджетных организаций области по объективным (как правило, техническим) причинам не укладывается в заявленный срок. Поэтому мы решили продлить приём заявок до 10 сентября. И теперь участие в конкурсе смогут принять даже «опаздывающие».

─ Что можно сказать о поступающих заявках?

─ Подробный анализ, разумеется, впереди. Однако уже теперь можно отметить два обстоятельства. Во-первых, работа по организации конкурса совместно с администрацией области дала свои результаты, ─ с точки зрения географии проектов представлен практически весь регион. Во-вторых, радует то, что поданы работы во всех номинациях. В большинстве проекты интересны и значимы, их реализация обещает хорошую общественную отдачу. Окончательные итоги будут подведены в первой половине октября. Церемония закрытия конкурса планируется в ноябре.

─ В связи с этим закономерный вопрос: а судьи кто?

─ С председателем комиссии вы сейчас беседуете. Сопредседателями комиссии являются вице-губернатор Волгоградской области Зинаида Мержоева и генеральный директор благотворительного Фонда «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов. В состав жюри также входят известные и уважаемые волгоградцы ─ промышленники, ректоры вузов, деятели искусства.





Напомним, Всероссийский конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области проводится с 2004 года. «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» стал оператором конкурса в 2012 году. За это время на конкурс было подано около 600 заявок, получателями грантов стали 157 общественных, муниципальных и религиозных организаций региона. Конкурс стимулирует развитие образования, науки, медицины, спорта и культуры, позволяет улучшить благосостояние детских домов, общественных организаций, образовательных, религиозных учреждений, учреждений здравоохранения и спорта.



