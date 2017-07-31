



В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде компания-концессионер готовится приступить к устройству фундамента колеса обозрения. Об этом сегодня в ходе инспекции реконструируемой зеленой зоны заявил гендиректор ООО «Парк» Петр Пигалев, сообщает ИА «Высота 102». «К монтажу самого колеса планируем приступить в последней декаде августа, с тем, чтобы к концу сентября ввести аттракцион в эксплуатацию», - уверенно сказал Пигалев. У губернатора Андрея Бочарова, который изначально интересовался, запустят ли «чертово колесо» к 1 мая 2018 года, оптимизм концессионера вызвал некоторую улыбку. «Смотрите, только чтобы штаны не порвать», - пошутил глава региона. Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев встроился в диалог, напомнив о том, что кабинки в колесе обозрения должны быть оснащены климатическими установками. Летом в них должно быть нежарко, в прохладное время года - нехолодно.

В смелых планах ООО «Парк» также запуск этой осенью скейт-парка, а зимой - открытого катка размером 30х60 метров с искусственным льдом на площадке между парком и стадионом. Губернатор попросил Петра Пигалева подумать над обустройством легкой крыши над сооружением, которая спасет каток и его посетителей от сюрпризов волгоградской погоды.

Пигалев указал пальцем в карту, которую держал в руках, и показал главе области участок, где должны появиться парк для инвалидов, аллея славы волгоградских олимпийцев. Именные деревья, по словам Пигалева, будут сажать сами спортсмены. Где-то здесь же разместится экспозиция футбольной команды «Ротор». Чем больше коммерсант рассказывал о том, что будет, тем больше губернатор скучал. «Так когда будет-то?», - вернул в настоящее собеседника Бочаров. Тот сиюминутно отрапортовал, что полностью вся спортивная зона обновленного парка, в котором также будет площадка для воркаута, должна быть готова к концу следующего года.

Концессионное соглашение о передаче на 39 лет территории ЦПКиО коммерческой структуре мэрия подписала 6 июня текущего года. До 2019 года в обустройство территории фирма обязуется вложить 330 млн рублей.