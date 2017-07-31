Губернатор Андрей Бочаров: «Волгоград нельзя превращать в единую историческую зону — город должен развиваться»

Нельзя превратить всю территорию Волгограда в одну историческую зону, на которой нельзя ничего делать. Об этом участникам инспекции хода работ по реконструкции ЦПКиО сегодня заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». «Взять и остановить все развитие — нельзя. Но нужно подходить ответственно и определить, какие территории, действительно, являются культурным наследием», - сказал глава региона. Охранные зоны, налагающие запрет на строительство, по словам Бочарова, будут подвергнуты пересмотру.

Директор фирмы-концессионера Петр Пигалев, прогуливаясь с губернатором по будущему парку, не упустил возможности попросить Андрея Ивановича «о помощи и поддержке». «Парк оказался в зоне «ЛД2». Это зона особо охраняемого ландшафта, утвержденная постановлением от 2014 года. На парк наложены ограничения по капстроительству», - пояснил коммерсант. По словам Пигалева, его коммерческая структура уже больше месяца ведет переписку с различными профильными ведомствами, но этой рутинной работе, по его мнению, стоит «придать ускорение». К этому разговору Пигалев явно готовился, поскольку у него был припасен «козырь» в виде обещания сдать пляж вместе с водными аттракционами в эксплуатацию уже в мае будущего года - разумеется, в случае содействия со стороны властей в решении проблемы с установленными ограничениями на землю.

Абсурдной ситуацию с наложением табу на какое-либо строительстве в парке считает и глава администрации Волгограда. Виталий Лихачев указал на четыре жилые высотки красно-голубого цвета, построенные несколько лет назад на месте парковой зоны. «Вырезали» кусок земли, на котором сейчас дома. Земля под этими домами в охранную зону не попадает», - отметил Лихачев. Бочаров улыбнулся, но не то, чтобы сильно удивился тому, как в Волгограде в прежние годы раздавались направо и налево лакомые куски земли.

Андрею Ивановичу вспомнилось другое - как еще в 90-х годах прошлого века ЦПКиО превратился в свалку. Был ли он личным свидетелем тех печальных событий, или ему рассказали — осталось неясным. Суть губернаторского пассажа была в другом. «Чтобы привести в порядок эту территорию, нужно вносить определенные изменения в законы и нормативно-правовые акты. Я не вижу здесь никаких проблем. Парк должен быть местом притяжения людей, поэтому инвестору следует обеспечить условия для развития зеленой зоны», - разъяснил позицию Андрей Бочаров.

Пигалев предложил главе области пройтись по променадной части парка, которую активно задействуют во время проведения матчей чемпионата мира по футболу. Пока здесь временная асфальтированная дорога — работы по обустройству, вероятно, еще впереди. Недоумение у губернатора и остальных участников выездного совещания вызвала заброшенная танцевальная площадка, некогда построенная вблизи спортивной арены - тоже в границах охранной зоны. Что делать с ней - пока неясно.

Тут же была озвучена другая идея - оборудовать пустующий участок земли от ЦПКиО до моста через Волгу вдоль склона под видовые площадки. «Пляжная зона будет шикарная. Естественно, будет востребована людьми. Должна быть синергия», - заявил губернатор. Не исключено, что синергия в виде строительства дополнительных смотровых площадок станет обязанностью концессионера. Коммерсанты, помимо прочего, вероятно, возьмут на себя и обустройство спуска к Волге, который почему-то забыли при проектировании.