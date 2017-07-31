На новое рассмотрение иным составом суда передано административное дело в отношении Игоря Воронина, мэра города Волжского. Ранее он был признан виновным в ограничении конкуренции на рынке аренды земли под строящиеся дома и оштрафован на 15 тысяч рублей. Однако второй пересмотр показал, что глава администрации может быть не причастен к нарушению, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение облсуда.

В горсуде Волжского установлено , что постановлением администрации за подписью главы ООО «Сеал-Сити» был сдан в аренду участок, прилегающий к территории, на которой ООО «Среда» возводит дома в рамках программы «Жилье для российской семьи». Когда застройщику понадобилось проложить коммуникации к строящемуся дому, он обратился к соседнему арендатору за доступом. Но тот потребовал за «услугу» две квартиры в строящемся доме общей стоимостью порядка 5 миллионов рублей или такую же сумму «живыми» деньгами, указывали на подробности дела местные СМИ.

В УФАС пришли к выводу, что к данной ситуации привело несоблюдение земельного законодательства чиновниками мэрии. В данном случае главным ответственным лицом оказался глава города Игорь Воронин.

Однако второй пересмотр дела показал, что вины Игоря Воронина в этом может и не быть. Так, горсуд, в первую очередь, не установил правовой режим спорного земельного участка.

При этом, как видно из обжалуемого постановления, привлекая к административной ответственности Воронина, управление ФАС исходило из того, что администрация округа предоставило ООО «Сеал-сити» землю «общего пользования», чем воспрепятствовала осуществлению деятельности конкурента ООО «Среда». Вместе с тем, говорится в последнем решении, эти обстоятельства в горсуде выяснены не были.

«Возможность предоставления данного земельного участка из категорий земель общего пользования в аренду каким-либо иным хозяйствующим субъектам (кроме как ООО «Сеал-сити») на законных основаниях судьей не проверялось», - цитата из решения.

Кроме того, авторы жалобы ссылаются на отсутствие в постановлении указания о том, каким именно образом произошло нарушение прав и законных интересов ООО «Среда».