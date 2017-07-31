



В Волгоградской области лекцией «Методика преподавания произведений Б.П.Екимова в школе» началось знакомство с творчеством Бориса Екимова молодых педагогов, прибывших из 10-ти регионов для участия во Всероссийской Методической Школе "ДОН: Достоинство, оптимизм новаторство".

Как сообщало ИА «Высота 102», творческое открытие школы состоялось в минувшую пятницу, после чего 80 участников отправились теплоходом по Дону, увидев с воды монумент «Соединение Фронтов» Вучетича, первый плавучий Храм России, поклонный крест в честь подвигов святых Кирилла и Мефодия, Триумфальную арку. Большое впечатление у слушателей школы оставила экскурсия по местам боевой славы города Воинской славы Калач-на-Дону. Побывали молодые учителя и в Государственном музее истории Усть-Медведицкого казачества, и в доме-музее А.С.Серафимовича. В гостях на родине у автора «Железного потока им посчастливилось встретиться с людьми, лично знавшими писателя. Как рассказала корреспонденту информагентства один из соорганизаторов ВМШ Лариса Тропкина, прикосновение к творчеству Серафимовича никого не оставило равнодушным. При обсуждении на дискуссионной площадке "Россия в годы Великих потрясений» стало понятным, что многие авторы незаслуженно «отодвинуты», а это не даёт полной и объективной картины мира.





Не менее интересной стала поездка в Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь. Здесь урок духовной беседы провела Игуменья Георгия, настоятельница Спасо-Преображенского женского монастыря. «Очень не хотелось отсюда уезжать, никого не оставили равнодушными очень теплая встреча и премудрости жизни настоятельницы монастыря», - рассказала Лариса Тропкина.





Ну, а сегодня началось изучение творчества Бориса Екимова. Свой первый урок дали волгоградские педагоги Лариса Тропкина и Ирина Зинова. Слушатели увидели также урок-исследование «Старый да малый», урок-практикум «Школа Фетисыча», урок-впечатление по рассказам "На Дону всякое бывает". Но самое интересное впереди - творческая встреча с писателем Борисом Екимовым, который уже прибыл на базу «Донские зори». Вечером начнутся «творческие мастерские» - участники школы «ДОН» будут создавать видеофрагменты по произведениям Бориса Екимова. Закончится день Екимовским кинофестивалем «Проснётся день».

ИА «Высота 102» продолжит освещать события первой Всероссийской Методической Школы "ДОН».

Справка. ВМШ "ДОН" - составная часть социально значимой программы "В помощь учителю". Проект инициирован и поддержан Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание" при содействии Общероссийской общественной организации "Ассоциация учителей литературы и русского языка" (АССУЛ) и Московского педагогического государственного университета. В числе соорганизаторов форума - Волгоградское отделение АССУЛ, Волгоградская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ, лицей №5 имени Юрия Гагарина, Волгоградская государственная академия последипломного образования, Волгоградский социально-педагогический колледж, благотворительный фонд "Манифест", книготорговое предприятие «Кассандра». Проект реализуется при поддержке комитета образования и науки Волгоградской области.



