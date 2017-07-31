



Гражданина Италии Манарина Одезио, усыновителя мальчика из детского дома в Камышинском районе, освободили от уголовного наказания. Судимость за причинение побоев снята в связи с декриминализацией, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Центрального районного суда Волгограда. Ранее он был признан виновным в том, что своего 8-летнего сына в центре города несколько раз ударил ладонью по лицу, и приговорен к 25-тысячному штрафу. Позже госорганы затеяли гражданский процесс об отмене усыновления семьей Одезио: районный и областной суды постановили оставить ребенка в России, но с дополнительным решением — не переводить мальчика обратно в Камышин из центра «Лучик» в Ворошиловском районе.

«Мы подготовили жалобу в Верховный суд, - сообщил агентству представитель семьи Одезио Андрей Юсупов. - Заседание назначено на 31 августа, где мы намерены представить постановление о снятии судимости с усыновителя», - сказал он.

Напомним, уголовное дело в отношении Манарин Одезио было возбуждено 1,5 года назад. Тогда пара из Италии оформляла документы, необходимые для вывоза Вани из страны. Все время судебных разбирательства, пока у семьи действовала виза, они находились рядом с ребенком - посещали его в «Лучике». Мальчик является инвалидом. Известно, что экспертизы показали отсутствие каких-либо телесных повреждений на теле ребенка после того, как отец ударил его по лицу. Как объяснял свой поступок сам итальянец, ребенок хотел перейти дорогу в неположенном месте, и он испугался,что он мог попасть под машину.