Жителей Ростовской области осудили за сбыт наркотиков в Волгограде

В Волгограде Дзержинский районный суд назначил 23-летнему Евгению Кохновичу и 22-летнему Алексею Москаленко из Ростовской области длительные сроки тюремного заключения. Они признаны виновными в распространении синтетических наркотиков, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

По версии следствия, в марте 2016 года Кохнович и Москаленко были задержаны с расфасованными наркотическими средствами. У них было изъято более 264 граммов «синтетики», предназначенной для сбыта мелкими дозами. Оба обвиняемых отрицали свою вину, хотя было доказано, что они специально приехали в город, сняли квартиру и гараж, чтобы заниматься преступной деятельностью. В результате наркодилерам назначили 15 лет и 14 лет 11 месяцев колонии строгого режима.

Расследование проводилось СУ УМВД России по Волгограду.