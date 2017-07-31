В Волгограде к ЧМ-2018 появятся передвижные туалеты









В каких именно частях города гости и жители Волгограда смогут ими воспользоваться, пока неизвестно.

В финансовую аренду намерена администрация Волгограда взять 22 туалетных павильона на сумму в 55 млн рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на сайт госзакупок. Город обеспечат отхожими местами (по 2, 4 и 6 в каждом модуле) в лизинг до конца 2020 года. По окончанию срока аренды туалеты, которые, кстати, приспособлены и для маломобильных групп населения, можно будет выкупить за 20% от стоимости. Судя по всему, Волгоград будет нуждаться в уличных модулях только с началом проведения матчей чемпионата мира по футболу, поскольку срок поставки определен до февраля 2018 года. В среднем на аренду одного туалета в месяц уйдет по 70 тысяч рублей.