В Волгоградской области нелегальный междугородний перевозчик сбил мотоциклиста

В Николаевском районе проверяются обстоятельства ДТП, в котором пострадал 30-летний водитель мотоцикла «Suzuki». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, «Mercedes Benz» под управлением 23-летнего местного жителя не уступил дорогу мотоциклу на перекрестке неравнозначных дорог.

Виновник аварии имеет водительские права с категорией D, открытой около года назад, тогда как основным требованием к водителю, перевозящему более 8 пассажиров, является стаж в этой категории более 3 лет.

Микроавтобус следовал по маршруту Волгоград-Николаевск и совершил ДТП на въезде в город на улице 13-й Гвардейской. По информации УГАДН по Волгоградской области, «Mercedes Benz» принадлежит ИП Хромову, который не имеет право на междугородние перевозки. У предпринимателя, по сведениям госоргана, имеется разрешение перевозить пассажиров внутри района — в поселок Вербенский, но следовать в Волгоград ему запрещено из-за отсутствия лицензии. На ИП Хромова ранее было наложено штрафов на 1,2 млн рублей, часть транспорта уже арестована судебными приставами за долги. Однако, несмотря на вчерашнее ДТП, пассажиры сообщают, что между Волгоградом и Николаевском автомобили нелегального перевозчика, который осуществляет регулярный маршрут под видом заказного, продолжают курсировать.