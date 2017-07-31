Жители граничащей с Волгоградской Астраханской области обеспокоены нашествием саранчи. В Сети все чаще появляются видео, снятые очевидцами, на которых видно, как полчища насекомых заполоняют жилые районы, дороги и территории региона. Ранее телеканал

сообщал, что ситуация по саранче в области достаточно спокойная. Единственным очагом насекомых в регионе в июне являлся Лиманский район, обстановка в котором находилась под постоянным контролем специалистов. Информацию о распространении саранчи в области и ее передвижениях по территории на данный момент в региональном Россельхозцентре телеканалу «Астрахань 24» не прокомментировали, отметив лишь, что меры по ликвидации насекомых принимаются, но не уточнили, какие. Ждать ли масштабных потерь от вредителей или нет – пока неизвестно.