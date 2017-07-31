В Волгоградской области 180 гастарбайтеров жили под землей





В 10 км от Иловли полицейские и росгвардейцы выявили более 180 иностранцев-нелегалов, прибывших в Волгоградскую область из Узбекистана, Китая и Таджикистана и занятых на полевых работах по выращиванию овощей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, трудовые мигранты проживали с малолетними детьми в землянках и временных сооружениях. Более 100 гастарбайтеров вели незаконную деятельность, 46 граждан Узбекистана нарушили цель въезда на территорию государства. Установлено также, что 37 граждан Китая и 6 приезжих из Узбекистана незаконно находились на территории Российской Федерации. Всего составлено 188 протоколов. Более 40 человек поместили в специальное учреждение временного содержания, им предстоит департация.





В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, привлекших иностранных граждан к нелегальной трудовой деятельности, уточнили в Главке. Им грозит административный штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего, привлеченного к трудовой деятельности с нарушением законодательства.