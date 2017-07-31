Волгоградское УФАС России вынесло решение о признании ненадлежещей рекламы магазина пива, размещенной в лифте многоквартирного дома Волгограда.

На рекламу с текстом «BEST BEER Свежее пенное Более 30 сортов 53-46-27 ДОСТАВКА Донская рыба Раки Снеки бестбир.рф с 10:00 до 23:00» пожаловалась жительница Дзержинского района Волгограда, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства. В результате было возбуждено дело о нарушении рекламного законодательства в отношении рекламодателя ООО «Урарту» и рекламораспространителя - ООО «ЖЭК ЛифтБорд». Однако на заседаниях комиссии рекламораспространитель отрицал, что объектом рекламирования выступает пивная продукция, а рекламодатель вовсе не явился ни разу.

Комиссия управления пришла к выводу, что в данной рекламе нарушены одновременно несколько норм рекламного законодательства: запрет на рекламу крепкого алкоголя вне мест его реализации, запрет на рекламу продажи алкоголя дистанционным способом, отсутствие сведений о продавце товара, другие нарушения. Материалы дела будут переданы уполномоченному должностному лицу Волгоградского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении.



