Житель Волгограда убил гражданскую жену и сделал себе харакири

В лесополосе поселка Мирный Ворошиловского района в машине обнаружено тело 26-летней женщины. Сожитель также находился в салоне, был госпитализирован с ножевым ранением в живот, но скончался в больнице. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в автомобиле была найдена предсмертная записка, написанная, по всей видимости, мужчиной. В ней он просит винить в смерти обоих родственников и подругу сожительницы, которые «разрушили их семью».

По предварительным данным, погибшие на протяжении нескольких лет проживали гражданским браком. Некоторое время назад они переехали на постоянное место жительства в Краснодарский край, однако недавно молодая женщина с их ребенком вернулась в Волгоград. Следом за ней приехал и ее муж. Вечером 30 июля мужчина позвонил своей бывшей жене и рассказал, что убил свою сожительницу, при этом местом совершения преступления стал называть разные адреса. Незамедлительно следственно-оперативная группа совместно с бригадой скорой медицинской помощи стала проверять все места, про которые говорил звонивший. Спустя час семейную пару удалось обнаружить в лесопосадке.

Как установили эксперты, смерть молодой женщины наступила от 5 проникающих ножевых ранений, мужчина скончался от ножевого ранения в живот. Вероятнее всего, он совершил суицид.