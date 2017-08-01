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Андрей Куприков: Шум вокруг вырубки деревьев на Мамаевом кургане в Волгограде – это истерика политических неудачников и шутов
«Взгляд с Высоты»: Подготовка Волгограда к ЧМ-2018 вышла на финальный этап с круглосуточным ускорением
Союз журналистов в Волгоградской области работает под грифом «совершенно секретно»
Андрей Куприков, председатель комиссии по развитию реального сектора экономики, градостроительной политики, промышленности, торговли, малого и среднего бизнеса общественной...
Инспекционной визит в Волгоград рабочей группы под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко укрепил надежды местных любителей...
Судя по всему, Волгоградский Союз журналистов пребывает в глухой «засаде»: во всяком случае, найти эту...
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