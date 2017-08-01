Власти Волгограда отчитались перед жителями домов № 22, 24, 26, 28, проживающих на бульваре 30-летия Победы, о полном и окончательном завершении работ по утеплению изоляции на трубах, подводящих теплоноситель к многоквартирным жилым домам: в них проживают около 200 семей.

Напомним, редакция ИА «Высота 102» рассказывала о ситуации 14 июня в материале «Жителей Волгограда разочаровали пустые обещания «партии власти», в котором речь шла о том, как в городе-герое безалаберно расходуются народные деньги. Вместо утеплителя на трубах люди созерцали лохмотья.





В ответе руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда Алексея Сивокоза сообщается, что в настоящее время завершены все работы по восстановлению тепловой изоляции в 127 квартале района не только на участках тепловой сети вдоль жилых домов №22-28, но и на территории вводов тепловой сети в жилые дома и над проезжей частью. Кроме того, дополнительно выполнено 38,3 погонных метра тепловой изоляции на магистральном трубопроводе протяженностью 325 погонных метров, находящемся в ветхом состоянии, а также на трубопроводе горячего водоснабжения. Заменен и магистральный трубопровод с полным восстановлением изолирующего покрытия.

«Главное, что теперь «упакованные» трубы не будут топить улицы и зимой, и летом», - говорят горожане.