В Волгограде до конца года восстановят сгоревшее здание районного суда

До 20 декабря текущего года должен быть отремонтирован архитектурный памятник Сталинграда на улице Баррикадной, 23 — здание, которое ранее занимал Ворошиловский районный суд Волгограда, отдел службы судебных приставов и прокуратура. Напомним, объект культурного наследия регионального значения подожгли в феврале 2011 года. Поскольку часть здания сгорела полностью, было принято решение временно «расселить» органы власти по разным зданиям. Расселение затянулось на 6,5 лет.

Как передает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, стоимость восстановительных работ составляет почти 25 млн рублей. По сути, здание постройки начала 50-х годов подлежит не только капитальному ремонту, но и реставрации. Предстоит воссоздание наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки, кровель, металлических конструкций, оконных и дверных проемов.





СПРАВКА. Строительство здания «Дом жилой» (Народный суд, прокуратура) производилось в начале 1950-х годов. В госархиве имеются материалы по строительству 3-этажного кирпичного здания общежития для рабочих треста по улице Баррикадная-Социалистическая. Застройщик – трест «Культстрой». Строительство было окончено в декабре 1953 г. За прошедшие годы в здании неоднократно проводились ремонтные работы, в результате которых были утеряны элементы внутреннего декоративного убранства. В феврале 2011 здесь произошел пожар, повредивший межэтажные перекрытия, внутренние стены, окна. Ущерб был нанесен и огнем, и средствами тушения пожара. Перекрытия третьего этажа восстановлены в 2012 году и в настоящее время третий этаж эксплуатируется другими организациями и не является частью проекта реконструкции, которую заказало управление судебного департамента Волгоградской области.