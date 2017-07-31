В Волгограде в ЦПКиО может появиться аквапарк

Изменение режима охранной зоны центрального парка культуры и отдыха может позволить концессионеру этого объекта приступить к возведению аквапарка. Об этом сегодня, сообщает корреспондент ИА «Высота 102», заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время посещения парка. По его словам, в настоящее время статус охранной зоны не позволяет вести капитальное строительство развлекательных сооружений. При этом Андрей Бочаров обратил внимание на расположенные рядом с парком элитные высотки, которые появились здесь, когда это очень понадобилось застройщику, ради чего земельные участки под строительство были выведены из охранной зоны.

Также губернатор сообщил, что рассматривается вариант расширения зоны благоустройства в районе парка до моста через Волгу. При этом он коснулся темы полива зеленых насаждений в парке. В настоящее время полив осуществляется питьевой водой, что очень затратно. В год на уход за зелеными насаждениями в парке после его благоустройства понадобится около 10 миллионов рублей. Глава региона дал поручение разработать возможность подведения технической воды. Аналогичная проблема, к слову, существует сегодня и с поливом Аллеи России, а также появится после высадки газона на стадионе «Волгоград-Арена».

Напомним, 6 июня текущего года администрация Волгограда по итогам конкурсной процедуры передала Центральный парк культуры и отдыха ООО «Парк» в концессию на 39 лет. Общая площадь территории под благоустройство - 23 гектара. В ближайшие два года компания обязалась вложить в обустройство объекта 330 млн рублей.

Территорию парка планируется разделить на несколько тематических зон. В частности, предполагается обновить Нобелевский городок, созданный в XIX веке и блиндаж, в котором с сентября по октябрь 1942 года располагался штаб командующего 13-ой гвардейской дивизии – генерала Александра Родимцева. На месте заброшенной сегодня территории появится обновленная зеленая зона с сохраненными памятниками военной истории. Работы по благоустройству памятного места планируется завершить к 2 февралю 2018 года. Кроме того, в парке появятся спортивные площадки, детские аттракционы, открытый театр, этнокультурный парк «Казачий курень» и ряд других объектов. В ноябре текущего года концессионер обещает запустить в работу 50-метровое колесо обозрения, оснащенное климатическим оборудованием. Летом в кабинках должно быть не жарко, в прохладное время года — тепло.

За последние два десятилетия ЦПКиО, созданный в 60-х годах прошлого века, пришел в запустение. В 2013 году в рамках сотрудничества с республикой Азербайджан была благоустроена примерно треть парка, занимающая около семи гектаров.