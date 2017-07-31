В Волгоградской области ветеринар подозревается в «легализации» сомнительной баранины

Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего ветеринарного фельдшера ГБУВО «Октябрьская районная станция по борьбе с болезнями животных». Ему вменяется 3 эпизода служебного подлога, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

Обвиняемый, чтобы увеличить показатели в работе по оказанию ветеринарных услуг, за которые производятся стимулирующие выплаты, зная, что его знакомый произвел забой животных в домашних условиях, то есть не на убойной площадке, выписал ему ветеринарные сопроводительные документы, разрешающие транспортировку тушек овец для реализации на рынках Волгограда.