В Волгоградской области фиксируется меньше несчастных случаев с летальным исходом

Жители Волгоградской области стали меньше тонуть и травиться алкоголем. Такие выводы, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата о естественном движении населения за январь-июнь 2017 года, можно сделать, изучив раздел статистики о внешних причинах смерти. Так, в регионе этот показатель удалось снизить почти на 11%: если за аналогичный период 2016 года на 100 тысяч населения приходилось 102,3 случая смерти от внешних причин, то в 2017 году было 92 случая. Такой же показатель и в Астраханской области. А лучше ситуация среди регионов ЮФО в Ростовской области: здесь количество летальных исходов от внешних причин удалось снизить почти на 22%.

Между тем, в Волгоградской области снижение количества несчастных случаев с летальным исходом произошло в основном за счет уменьшения числа убийств и самоубийств – в среднем почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Например, в 2017 году в регионе на 100 тысяч населения приходилось 4,1 самоубийств, убийств – 2,4. В регионе также сократилось количество смертей от отравления алкоголем – также почти на 50%: в 2017 году на 100 тысяч населения – 1 случай. Вполовину уменьшилось и количество случайных утоплений: в 2017 году – 1,2 случая. Лишь по одному показателю – все виды транспортных происшествий – в Волгоградской области снижение – небольшое. Так, если в январе-июне 2016 году в таких обстоятельствах погибли 12,6 человек на 100 тысяч населения, то за этот же период 2017 года – 11,1 человек.





