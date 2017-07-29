





Диспансеризация выходного дня прошла сегодня в девяти медучреждениях Волгограда. Об этом сообщает ИА «Высота 102». К акции присоединились поликлиники №№ 12, 4, 28, 20, 1, 5, 3, а также амбулаторно-поликлинические отделения больниц скорой помощи №№ 7 и 15. Кроме этого, проект поддержал областной кардиологический центр, где всех желающих принимали кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, врачи функциональной диагностики.

Вечно спешащие и занятые волгоградцы получили сегодня возможность за полтора часа провести комплексное обследование: сдать кровь на сахар и холестерин, пройти осмотр у терапевта, сделать флюорографию, УЗИ, ЭКГ, для женщин в некоторых учреждениях работал кабинет маммолога Никакой предварительной записи, диких очередей - во всех кабинетах для пациентов горел зеленый свет. Сдерживающий фактор был лишь один — сильнейшая жара, из-за которой поток пациентов в медучреждения был невелик.

Медики с грустью отмечают, что крайне неохотно к ним идет молодое работающее поколение, у которых вся жизнь на бегу. Однако в череде бесконечных дел стоит иногда сделать остановку. Есть и другой тип граждан, не спешащих на плановый техосмотр своего организма. Не идут, потому что боятся узнать что-нибудь неприятное.

С начала года в Волгоградской области диспансеризацию прошли свыше 220 тысяч человек. Выявлено свыше 400 случаев онкологических заболеваний. Цифра пугающая. Но взрослым, здравомыслящим и ответственным людям, как отмечают специалисты, должно быть понятно, что чем раньше начать лечение, тем быстрее здоровье вернется.



