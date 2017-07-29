Роженица из Волгоградской области поблагодарила полицейских за экстренную помощь на дороге





Сегодня в перинатальном центре полицейские встретили на выписке Татьяну Сабаеву из города Фролово, которая поблагодарила сотрудников ГИБДД за помощь на дороге. Ее подруга также прислала на имя начальника Главка МВД обращение со словами благодарности в адрес отдельного батальона ДПС, передает ИА «Высота 102». Татьяна Сабаева родила мальчика и сегодня отправится с малышом домой, причем с подарком от полицейских – детским автомобильным креслом.

История, которая предшествовала рождению маленького жителя Волгоградской области, произошла несколько дней назад на посту ДПС в Городищенском районе. Подруга, которая везла на своей машине в перинатальный центр роженицу, увидела, что ее состояние ухудшается. Девушки испугались, что не успеют доехать до больницы, так как плохо знали город, и приняли решение обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД.





Полицейские, не раздумывая, сопроводили автомобиль с роженицей. На протяжении всей поездки сотрудники ДПС держали связь с автомобилем, в котором ехала беременная пассажирка, узнавали состояние здоровья. Стоит отметить, что один из инспекторов уже имеет опыт оказания экстренной помощи роженице - в 2015 году он с коллегами успешно принял роды прямо на посту.

Благодаря слаженной работе женщины-водителя, везшей Татьяну Сабаеву, и сотрудников ДПС, сопровождавшим автомобиль, все закончилось благополучно. Беременную своевременно доставили в перинатальный центр Волгограда, где ей вовремя оказали необходимую врачебную помощь, и женщина родила здорового ребенка.

Сегодня инспекторы ДПС приехали на выписку в родильный дом, чтобы поздравить маму с рождением малыша.