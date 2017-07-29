В Волгоградской области потушен «ростовский» пожар

Из Ростовской области ландшафтный пожар накануне вечером перебрался в Волгоградскую. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Чернышковского района, в хуторе Лагутин на берегу Чира горела трава на небольшой площади. Ожидавшие такого происшествия местные жители, которые через реку 20-метровой ширины наблюдали за происходящим в Обливском районе Ростовской области, начали тушить огонь самостоятельно, подоспели спасатели, сотрудники администрации, полиции. Пострадавших нет.

«Сгорела только трава на берегу Чира, - сообщили власти. - Площадь пожара не превысила 500 кв.м.».

Напомним, накануне крупный пожар в жилом секторе произошел в Светлом Яре. На площади около 5 га горело СНТ «Белок». Работу оперативного штаба возглавил губернатор Андрей Бочаров, на месте в тушении огня принял участие начальник ГУ МЧС России по региону Олег Гребенюк, работу полиции координировал руководитель ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко. Развернутый на базе школы эвакуационный пункт не понадобился: дачники, оставшиеся без домиков, уничтоженных огнем, разместились у родственников. Всего же около 80% домов были заброшены и в них никто не проживал. Огонь занялся около полудня и был полностью ликвидирован в 23:08, уточнили в ГУ МЧС России по региону. Ущерб подсчитывается, причина устанавливается. Не исключено, что возгорание началось с мусорной свалки недалеко от СНТ.