В Волгограде «дамского» грабителя отправили на 11,5 лет особого режима

Вступил в силу приговор в отношении Дмитрия Бахматова из Красноармейского района, который 8 раз нападал на женщин, возвращавшихся поздно домой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда, ему назначено 11,5 лет колонии особого режима из-за наличия других судимостей.

Свое первое ограбление он совершил на улице около стадиона. Тогда добычей Бахмутова стала цепочка и кулон общей стоимостью 25 тысяч рублей. Видимо, почувствовав, что готов «на большее», Бахматов продолжил нападать на волгоградок у подъездов. Применяя физическую силу, он отбирал ценности, которые позже сбывал. Это очки, кошельки, подвески, мобильные телефоны, контейнеры для еды и водка. В одном из случаев преступник напал на ветерана труда, после чего его задержали. В апелляции Бахматов просил снисхождения, указывал на наличие хронических заболеваний, однако суд счел приговор первой инстанции справедливым.