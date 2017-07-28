Сегодня на проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта завершилось женское первенство по водному поло, в котором российская сборная завоевала бронзовые медали крупных международных соревнований. К очередному национальному успеху напрямую причастны и волгоградцы – главный тренер «спартаковских» девушек Александр Гайдуков, а также подвижный нападающий «Спартака» Ольга Горбунова.

Как сообщил ИА «Высота 102» пресс-атташе областного спорткомитета Андрей Малякин, под руководством нашего земляка-специалиста и при участии волгоградских игроков это уже третье призовое достижение российской команды подряд на больших престижных турнирах. После «бронзы» на Олимпийских Играх в бразильском Рио и в Суперфинале Мировой Лиги в китайском Шанхае наши ватерполистки взошли на спортивный подиум теперь и на чемпионате планеты в венгерской столице.

В числе 16 лучших женских сборных мира россиянки начали поход за наградами в квартете «А», где одолели гречанок, казашек и уступили австралийкам. Далее команда, ведомая волгоградским наставником Александром Гайдуковым, выиграла в 1/8 финала очень сложный матч у грозных голландок – 11:10. Затем в драматичном поединке наши девушки на стадии четвертьфинала победили вице-чемпионок минувшей Олимпиады - ватерполисток Италии со счетом 9:8. И лишь в полуфинале российская дружина не справилась с лучшей на сегодня женской сборной в мире в лице непобедимых за последние годы американок – 9:14.

Таким образом, сегодня на открытой водной арене Будапешта «Hajos Alfred Complex» наши спортсменки оспорили третье призовое место на планетарном форуме с другими претендентками – сильными соперницами из Канады. Интригующая и напряженная дуэль поначалу складывалась не в пользу наших соотечественниц и получилась непредсказуемой практически до последних секунд встречи. В итоге россиянкам удалось переломить ход матча и довести игру до заслуженной победы. 11:9 – результат этой принципиальной ватерпольной битвы, в которой бронзовые медали чемпионата мира достались нашей команде.

Одним из первых призеров мундиаля и лично волгоградца Александра Гайдукова поздравил с этим бесспорным успехом заместитель председателя правительства Российской Федерации, экс-министр спорта РФ Виталий Мутко, отметив, что девушки «проявили настоящий сталинградский характер» и справедливо выиграли очередные награды на международной арене.