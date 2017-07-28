«Высота 102 ТВ»: В Волгограде с недоумением восприняли истерию по поводу благоустройства площадки у Мамаева кургана

Смотрите сегодня в программе: истерика, устроенная «блогерами» и некоторыми СМИ по поводу благоустройства заброшенной территории напротив стадиона «Волгоград Арена», вызвала недоумение жителей города. Пожароопасная ситуация в Волгоградской области накалилась до предела: огонь лишил собственности и урожая десятки дачников в Светлоярском районе. Поврежденный взрывом газа дом на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда таит новые опасности: конструкции ведут себя непредсказуемо. «Потребительский террорист» пытался возложить всю вину в коммерческом подкупе на помощницу: под арест помещен руководитель президиума «Ассоциации защиты прав предпринимателей» Юрий Гольдер. 75 лет со дня издания приказа № 227 «Ни шагу назад» : урок военной истории для будущих полицейских прошел на Мамаевом кургане.







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