Молодые российские педагоги «погружаются» в профессию в литературном Волгограде









Сегодня Волгоград встречает участников Всероссийской методической школы «ДОН» - молодых педагогов России. Все они - победители и призёры Всероссийского конкурса эссе «Я – учитель».

Как сообщает ИА «Высота 102», творческое открытие методической школы состоялось у здания лицея № 5 имени Ю.А.Гагарина в Центральном районе Волгограда. Проект ВМШ «ДОН» инициирован и поддержан Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание", при содействии Общероссийской общественной организации "Ассоциация учителей литературы и русского языка" и Московского педагогического государственного университета.













Красную ленточку торжественно перерезала один из главных организаторов школы - Людмила Дудова, кандидат филологических наук, проректор по межрегиональной и международной политике Московского государственного педагогического университета. Она отметила, что выбор проведения первой такой школы в Волгограде не случаен. «Земля Волгоградской области уникальна. Здесь есть уникальный лицей им. Ю. А. Гагарина, а сам город – один из центров педагогической школы», - отметила Людмила Дудова.









Говоря о программе ВМШ, директор лицея №5 Лариса Тропкина отметила, что начинается она на базе лицея, который в очередной раз делится огромным опытом своей работы. А продолжится - в посёлке Пятиморск, городах Калач-на-Дону и Серафимовичи, а также на базе отдыха "Донские зори".













Прибывшие в Волгоград 120 молодых учителей уже прошли экскурсией по памятным местам Центрального района Волгограда. Молодые педагоги из Санкт-Петербурга и Астрахани уверены, что приобретут очень важный и полезный опыт. «Здесь собрались очень разные люди, надеемся, что для профессионального развития обмен опытом очень пригодится», - поделилась своими ожиданиями от участия в проекте молодой педагог из Санкт-Петербурга Татьяна Сакович.

Места, которые посетят участники ВМШ «ДОН», определяют и тематику обучения. Большое внимание будет уделено Сталинградской битве, донскому казачеству. А 100-летие революционных событий будет рассмотрят через призму истории края и в форме обсуждения острых вопросов преподавания данной темы на родине А.Серафимовича - пролетарского писателя, автора «Железного потока». Запланированы интересные встречи с писателем Борисом Екимовым, абсолютным победителем конкурса «Учителя года-2016» Александром Шагаловым.

ИА «Высота 102» продолжит освещать основные события и мероприятия Всероссийской методической школы «ДОН».

В числе соорганизаторов форума - Волгоградское отделение АССУЛ, Волгоградская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ, лицей №5 имени Юрия Гагарина, Волгоградская государственная академия последипломного образования, Волгоградский социально-педагогический колледж, благотворительный фонд "Манифест", книготорговое предприятие «Кассандра». Проект реализуется при поддержке комитета образования и науки Волгоградской области.



