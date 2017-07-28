Выпускники Академии МВД России пополнили ряды волгоградской полиции





Сегодня ряды волгоградской полиции пополнились молодыми специалистами – выпускниками Волгоградской академии МВД России. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 28 июля 2017 года в стенах вуза состоялась торжественная церемония вручения дипломов о высшем образовании. Их получили следователи, эксперты –криминалисты и оперативные сотрудники.

В мероприятии по традиции принял участие начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Николаевич Кравченко. Главный полицейский региона поздравил выпускников с окончанием учебы и пожелал успехов, выразив уверенность в том, что молодые специалисты, благодаря полученным в академии знаниям и навыкам, достойно проявят себя на практике на различных полицейских должностях. Пожимая руки будущим коллегам, Александр Николаевич подчеркнул, что от их профессионализма и грамотности зависит будущее нашей правоохранительной системы.

В ближайшее время 66 из 231 молодых специалистов–выпускников приступят к непосредственному исполнению своих обязанностей в территориальных подразделениях волгоградского Главка.



