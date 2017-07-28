Сброс воды на Волжской ГЭС пошел на спад









Федеральное агентство Росводресурсы раньше предполагаемого срока – 31 июля - скорректировало режимы работы Волжской ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе гидроэлектростанции, с завтрашнего дня объемы сброса воды составят 12500 ±500 м³/с, 30 июля -11000 ±500 м³/с, 31 июля - 9000 ±500 м³/с. Ранее планировалось, что объемы сбрасываемой воды – 13500-14500 м/с – будут сохранены до 31 июля. С 1 по 10 августа 2017 г. среднесуточные сбросные расходы составят 6500 - 7500 м³/с при уровнях воды в верхнем бьефе у плотины Волгоградского гидроузла в пределах отметок 14,7 - 15,0 м. В случае роста приточности выше указанных значений, вода будет пропускаться в Нижнюю Волгу в транзитном режиме.

Между тем, повышенные сбросы воды на Волжской ГЭС практически на два месяца продлили половодье в Волго-Ахтубинской пойме. Местные жители фиксируют разлив воды на грунтовых дорогах, а также – сильное, как в майский паводок, течение на ериках.



