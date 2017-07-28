Представителем России при ООН президент назначил уроженца Волгограда





Сын партработника из Волгограда Василий Небензя Указом Президента РФ назначен постоянным представителем России при ООН. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт главы государства, Небензя также утвержден в должности представителя России в Совбезе ООН.

Напомним, как уже ранее собщало информагентство, Василий Небензя, до последнего времени являвшийся замглавы МИД РФ, родился в 1962 году в Волгограде. Его отец - известный партработник, который в конце 80-х был переведен на высокую должность в Москву. Алексей Алексеевич Небензя родился в селе Новокрасино Камышинского уезда Саратовской губернии (ныне - Руднянского района Волгоградской области). Участник Великой Отечественной войны, член КПСС оставил свой след в истории Волгоградской области. С 1946 года он участвовал в комсомольской работе, с 1950-х годов был первым секретарем комитета комсомола Сталинградской области, затем занимал должность второго секретаря областного комитета КПСС. С 1973 года он работал заместителем председателя Госкомиздата СССР в Москве. Он заслуженный работник культуры РСФСР, председатель совета по детской литературе. Алексей Алексеевич Небензя скончался в 1994 году, похоронен в Москве. Его сын - кадровый дипломат. Василий Алексеевич Небензя окончил МГИМО МИД СССР в 1983 году и сразу попал на дипломатическую работу. Должность замминистра иностранных дел он занимает с 2013 года.

Напомним, Виталий Чуркин, который ранее занимал должность постоянного представителя России при ООН, скончался 20 февраля этого года в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. Исполняющим обязанности постпреда был назначен Петр Ильичев, который ранее занимал пост первого заместителя постпреда.

Фото: mid.ru