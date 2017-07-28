Пожар в дачном обществе в Волгоградской области разносит сильный ветер

Корреспонденты ИА «Высота 102», которые находятся вблизи места пожара в СНТ «Белок» в рабочем поселке Светлый Яр, фиксируют новые очаги возгорания. «Даже на расстоянии видно, как вспыхивает пламя в новых местах», - сообщают журналисты. По примерным оценкам, густой дым окутал примерно километра три прибрежной полосы, при этом на берегу Волги сейчас – сильный ветер, который, вероятно, препятствует локализации пожара.В сторону садоводческого общества проезжают пожарные машины и водовозки. За полосу оцепления пыталась прорваться одна из дачниц, однако ее не пустили сотрудники полиции.





Напомним, как сообщало ИА "Высота 102", пожар, вспыхнувший в СНТ "Белок" уничтожил, по предварительным данным, несколько десятков дачных домиков. В связи с реальной угрозой населенному пункту были привлечены дополнительных силы пожарных подразделений, а также - сотрудников полиции. Пожар уничтожил и часть нового кладбища. Владельцы сгоревших домов рассказали, что дачи не были застрахованы. Администрация Красноармейского района Волгограда отправила на помощь светлоярцам три пожарные машины и две водовозки.