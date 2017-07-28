В Волгоградской области вдове полицейского оплатят ремонт дома

Прокуратура Волгоградской области восстановила право вдовы умершего сотрудника полиции на получение предусмотренных законом денежных компенсаций. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областную прокуратуру, ранее вступившим в силу судебным решением учреждение социальной защиты населения должно было принять решение о включении семьи умершего полицейского в реестр получателей средств на проведение ремонта дома. Однако на момент прокурорской проверки судебный акт не был исполнен. При этом ГУ МВД России по области на основании письма комитета соцзащиты населения области при наличии указанного судебного решения неправомерно были признаны недействительными справки о наличии права на получение льгот.

По результатам прокурорского вмешательства нарушенное право семьи умершего сотрудника ГУ МВД по области восстановлено. Комитетом в Федеральную службу по труду и занятости направлено письмо о возможности выплаты средств из федерального бюджета в 2017 году. А в случае отрицательного ответа Роструда семья войдет в сводный список получателей средств на проведение ремонта в 2018 году.

Кроме того, по результатам рассмотрения представлений, внесенных прокуратурой области руководителям комитета и ГУ МВД России по области, 3 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности (2 сотрудника учреждения социальной защиты населения, а также начальник отдела пенсионного обслуживания Центра финансового обеспечения ГУ МВД России по области). Данные сотрудники были привлечены к ответственности по результатам внутренних служебных проверок, организованных в органах соцзащиты и в ГУ МВД по Волгоградской области.



