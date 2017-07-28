|Общество
|28.07.2017 14:14
В Волгограде стена подъезда в разрушенной многоэтажке за месяц прогнулась на полметра
Несущая стена в разрушенном подъезде дома №60 по проспекту Университетскому в Волгограде за последний месяц деформировалась на полметра. Об этом сегодня журналистам рассказал Михаил Лымарев, представитель подрядной организации, которая начала демонтаж дома. "Порядка 30 дней прошло с момента завершения обследования здания. Наши специалисты, когда зашли на объект, увидели, что ситуация изменилась. Конструкции дома начинают деформироваться самостоятельно", - пояснил Лымарев. В частности, основная стена подъезда, в котором произошел взрыв, выгнулась наружу, что видно невооруженным взглядом. "Как поведут себя конструкции дома впоследствии - спрогнозировать трудно. Поэтому вопросы техники безопасности стоят на первом месте. На верхних этажах будут работать альпинисты", - добавил представитель компании. Первоочередная задача, стоящая сейчас перед подрядчиком, - это разбор завалов в месте взрыва. Параллельно решается вопрос с переносом инженерных сетей, проходящих возле дома.
Периметр ограждения многоэтажки в ближайшее время будет значительно расширен, поэтому проезд по прилегающим дорогам временно закроют. "Зона разлета осколков - 100 метров. Кроме того, должен быть доступ к дому тяжелой техники", - пояснил Михаил Лымарев.
Сегодня - первый день, когда на объекте появилось несколько единиц спецтехники. Количество машин и людей, задействованных в демонтажных работах, постепенно будет увеличиваться.
Напомним, муниципальный контракт на демонтаж многоквартирного дома с подрядной организацией был подписан в конце минувшей недели. К середине октября площадка должна быть полностью освобождена и подготовлена к работам по благоустройству. На месте взорвавшегося дома в будущем году должен появиться сквер.
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|Общество
|02.08.2017 14:58
Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ начинает подготовку бакалавров без отрыва от профессиональной деятельности
Факультет дистанционного обучения Института архитектуры и строительства (ИАиС) Волгоградского государственного технического университета первым в регионе начинает подготовку бакалавров без отрыва от профессиональной деятельности по таким востребованным творческим направлениям, как «Архитектура» и «Дизайн». Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, по направлению «Архитектура» обучение будет осуществляться по очно-заочной (вечерней) форме обучение, а по направлению «Дизайн» – по заочной форме. По обоим направлениям подготовки возможно получение высшего образования не только с полным сроком обучения («Архитектура» – 6 лет, «Дизайн» – 5 лет), но и по ускоренным программам на базе среднего профессионального и/или высшего образований («Архитектура» – 4 года, «Дизайн» –...
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|Общество
|02.08.2017 14:57
В Волгоградской области произведен перерасчет страховой пенсии более 173 тыс. пенсионерам, получающим пенсии по линии ПФР и продолжающим работать. Средний размер увеличения страховой пенсии составил 155 рублей 97 копеек. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пенсионном фонде региона. На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, - уточнили в фонде, - прибавка к пенсии от перерасчёта носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в...
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|Газетный киоск
|02.08.2017 14:25
Высоту 238,1 разведгруппа старшего лейтенанта Андрея Бочарова взяла в рукопашном бою: ульяновские десантники убивали арабских наемников ножами и саперными лопатками. Март 1995 года. После кровавого штурма Грозного российская армия захватила инициативу в войне и начала наступление по нескольким направлением, важнейшим из которых считалась дорога к Дагестану – Грозный-Аргун-Гудермес. Здесь наступала 104-я воздушно-десантная дивизия, хоть ульяновские десантники и принимали участие в штурме Грозного, но сумели избежать больших потерь в уличных...
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|Общество
|02.08.2017 13:58
С Днем воздушно-десантных войск поздравил всех причастных к этому празднику губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Поздравление прозвучало в конце заседания регионального совбеза с участием руководителей силовых структур и органов исполнительной власти. После острого обсуждения пожароопасной обстановки, сложившейся в области, а также ряда других вопросов, объявив о завершении заседания постоянно действующего координационного совещания, Андрей Бочаров напомнил всем, что «так получилось, что сегодня праздник». «Поздравляю всех, кто служил в ВДВ, всех жителей Волгоградской области, кто несет службу. Здоровья , терпения, выполнения задач и возвращения домой живыми и здоровыми !»,- сказал глава региона. Губернатор Волгоградской является выпускником...
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|Телеком
|02.08.2017 13:50
Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» обновил продуктовый портфель для корпоративных клиентов и представил новое современное решение облачной телефонии – ОАТС 3.0. Новая версия Облачной АТС стала значительно проще в управлении. Главная цель – увеличение продаж и улучшение качества обработки вызовов. Функциональные характеристики отвечают двум главным требованиям: они действительно нужны бизнесу и ими удобно пользоваться. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в новой версии доступны десятки ключевых преимуществ: единый многоканальный номер с короткой внутренней нумерацией, голосовое приветствие и меню распределения звонков на сотрудников или по отделам. Пользователи могут смотреть подробную статистику принятых и пропущенных вызовов, проверять голосовую почту,...
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|Политика
|02.08.2017 13:19
Ирина Карева покинула пост директора Волгоградского областного краеведческого музея. Как сообщает ИА «Высота 102», председатель комитета культуры региона Владимир Попков подписал заявление Каревой об отставке по собственному желанию. В должности директора музея Карева, которая также является депутатом гордумы, проработала с февраля 2015 года. Новым директором государственного бюджетного учреждения назначен Анатолий Мальченко, до последнего времени руководивший ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры». В прежние годы, напомним, Анатолий Мальченко возглавлял музей-заповедник «Старая сарепта». В январе 2017 года губернатор Волгоградской области принял судьбоносное для краеведческого музея решение о капитальном ремонте обоих зданий учреждения,...
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|Происшествия
|02.08.2017 13:01
В Быковском районе 25-летний уроженец Узбекистана погиб на поле под трактором МТЗ-80. Как подтвердили ИА «Высота 102» в Николаевском межрайонном СО СУ СКР по Волгоградской области, трагедия произошла накануне недалеко от села Красноселец. Вероятнее всего, гастарбайтер по собственной неосторожности оказался рядом с валом, который затянул его под машину, зацепив одежду. По предварительным данным полиции, мужчина ранее приехал в Россию на законных основаниях, но работал на территории региона без разрешения. Проводится процессуальная проверка.
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|Расследования
|02.08.2017 12:34
Слушатели факультета подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников полиции Волгоградской академии МВД привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу академии, где была проведена служебная проверка по факту празднования выпускниками академии окончания обучения. Кроме того, за ненадлежащий уровень организации воспитательной и профилактической работы, а также недостаточный контроль за подчиненным личным составом к руководству факультета применены строгие меры дисциплинарной ответственности. Напомним, в прошлую пятницу выпускники-курсанты отметили выпускной, разъезжая по городу на дорогих автомобилях и демонстрируя другие атрибуты благополучия. При этом при передвижении по городу выпускники не нарушали...
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|Происшествия
|02.08.2017 12:24
В Красноармейском районе проверяют обстоятельства гибели 42-летнего уроженца города Томска, который сегодня ночью был обнаружен в подъезде после удара током. Как подтвердили ИА «Высота 102» в СО СУ СКР по Волгоградской области, погибший праздновал накануне день рождения в квартире дома на улице 2-й Штурманской. По какой причине ему понадобилось открыть в парадной электрощиток, пока неизвестно. Проверяется и наличие алкоголя в крови погибшего.
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|Расследования
|02.08.2017 12:05
Центральный районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора управляющей компании "Управдом" из Краснооктябрьского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, он обвиняется в мошенничестве со средствами жильцов, которые они перечисляли на счета УК для содержания и ремонта общего имущества. По материалам отдела №8 УЭБиПК регионального Главка МВД, Александр Марченко с января 2013 по февраль 2015 года собирал деньги с владельцев квартир, а затем через подконтрольные фирмы выводил средства и обналичивал, фактически не выполняя необходимых работ. Таким образом ему удалось похитить 3 млн рублей. Какое-то время Марченко находился под стражей, затем под домашним арестом...
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|Общество
|02.08.2017 11:12
Накануне в Волгограде для владельцев киосков и павильонов истек последний срок выбора нового места дислокации своих объектов. Как сообщает ИА "Высота 102", месяц назад городская дума продлевала на 30 дней срок обращения коммерсантов в районные администрации для вхождения в новую схему размещения нестационарных торговых объектов, которая действует в городе с марта 2017 года. Перемены во внешнем облике ларьков и павильонов на улицах города вроде как и заметны, но в глаза пока не бросаются. Улицу Краснознаменскую практически полностью зачистили от нестационарных торговых объектов. Демонтаж последних хлипких сооружений на этой оживленной центральной улице можно наблюдать и сегодня. ...
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|Телеком
|02.08.2017 11:03
С августа держателям банковской карты «МегаФона» будет начисляться бонус в виде мегабайтов за каждые полные 100 рублей покупки по карте. Но для абонентов тарифной линейки «Включайся!» за первую оплату по банковской карте на сумму больше 100 рублей дополнительно подключается разовый пакет в размере 1 гигабайта. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, чтобы использовать мегабайты, ничего дополнительно активировать не нужно – расход происходит автоматически, а срок действия бонусов составляет 365 дней с момента первого начисления. «Мы решили дарить бонусы в виде мегабайтов, потому что видим рост пользования интернетом. Более 57% всех устройств, зарегистрированных в сети...
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|Здравоохранение
|02.08.2017 10:30
Стройплощадку «Научного центра инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным производством ВолгГМУ Минздрава России» избавили от бетонного забора. Глухое ограждение долгие годы было неотъемлемой частью улицы Новороссийской в центре Волгограда и вот наконец-то - взору прохожих и автомобилистов открылась благоустроенная территория вокруг объекта. Внутри самого научного центра еще идут работы, причем свет в окнах горит до позднего вечера. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в многочисленных лабораториях центра на улице Новороссийской планируется заниматься направленным синтезом биологически активных веществ с использованием биоинформационных технологий и высокопроизводительного скрининга. Здесь будет вестись доклиническое изучение потенциальных лекарственных средств, в соответствии...
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|Общество
|02.08.2017 10:05
В Волгоградской области по искам прокуратуры в бюджет ТФОМС будут взысканы расходы на лечение потерпевших от действий преступников и правонарушителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской областной прокуратуре, только по результатам рассмотрения исков Урюпинской межрайонной прокуратуры Волгоградской области за истекший период 2017 года судами общей юрисдикции удовлетворены требования надзорных органов в интересах РФ в лице территориального фонда обязательного медицинского страхования о взыскании более 160 тыс рублей. Указанные решения принимались судами по результатам рассмотрения исков прокурора к лицам, признанным виновными в совершении преступлений и административных правонарушений, связанных с причинением вреда здоровью, в случаях, когда потерпевшие находились на лечении в медицинских...
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|Происшествия
|02.08.2017 09:11
Сегодня ночью спасатели тушили пожар в пристройке дома №37 на улице Клинской в Ворошиловском районе. За последние 2 года это третий пожар, который переживает дом-памятник. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожар уничтожил 50 кв.м. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.
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