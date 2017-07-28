В Волгограде стена подъезда в разрушенной многоэтажке за месяц прогнулась на полметра





Несущая стена в разрушенном подъезде дома №60 по проспекту Университетскому в Волгограде за последний месяц деформировалась на полметра. Об этом сегодня журналистам рассказал Михаил Лымарев, представитель подрядной организации, которая начала демонтаж дома. "Порядка 30 дней прошло с момента завершения обследования здания. Наши специалисты, когда зашли на объект, увидели, что ситуация изменилась. Конструкции дома начинают деформироваться самостоятельно", - пояснил Лымарев. В частности, основная стена подъезда, в котором произошел взрыв, выгнулась наружу, что видно невооруженным взглядом. "Как поведут себя конструкции дома впоследствии - спрогнозировать трудно. Поэтому вопросы техники безопасности стоят на первом месте. На верхних этажах будут работать альпинисты", - добавил представитель компании. Первоочередная задача, стоящая сейчас перед подрядчиком, - это разбор завалов в месте взрыва. Параллельно решается вопрос с переносом инженерных сетей, проходящих возле дома.

Периметр ограждения многоэтажки в ближайшее время будет значительно расширен, поэтому проезд по прилегающим дорогам временно закроют. "Зона разлета осколков - 100 метров. Кроме того, должен быть доступ к дому тяжелой техники", - пояснил Михаил Лымарев.

Сегодня - первый день, когда на объекте появилось несколько единиц спецтехники. Количество машин и людей, задействованных в демонтажных работах, постепенно будет увеличиваться.

Напомним, муниципальный контракт на демонтаж многоквартирного дома с подрядной организацией был подписан в конце минувшей недели. К середине октября площадка должна быть полностью освобождена и подготовлена к работам по благоустройству. На месте взорвавшегося дома в будущем году должен появиться сквер.