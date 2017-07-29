В Волгоградской области стали больше производить еды

В Волгоградской области зафиксировано увеличение объемов производства пищевых продуктов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, так, в январе-июне 2017 г. по сравнению с январем-июнем 2016 г. производство масла подсолнечного выросло в 3 раза; мяса и субпродуктов домашней птицы – на 45,8%; изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – на 43,8%; полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – на 30,1%.

Также рост производства зафиксирован по рыбе переработанной и консервированной, ракообразным и моллюскам, муке пшеничной и пшенично-ржаной, кондитерским изделиям, комбикормам, крупе, сырам, маслу сливочному.