Пожар в СНТ угрожает населенному пункту Светлый Яр Волгоградской области

Силы и средства для тушения пожара в садоводческом обществе «Белок» в Светлом Яре стягивают из Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации района.

«Возгорание дачного массива и сухой растительности находится под контролем спасателей, работает несколько частей, - сказал собеседник агентства. - Но все же существует угроза перехода огня на населенный пункт. На месте дежурят сотрудники администрации, полиция, помогают пожарным, координируют действия. Сгорело не меньше 50 домиков и сараев».

По сведениям администрации сельского поселения, в СНТ проживают люди, но не во всех домиках, некоторые пустуют. В полиции региона подтвердили информагентству, что личный состав местного РОВД поднят по тревоге.

По официальным данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, ведется локализация огня, проливаются очаги возгорания. Сведений о пострадавших нет.