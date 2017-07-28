В Волгоградской области на рынках изъяли опасные арбузы





В Октябрьском районе и городском округе город Михайловка при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках выявлены случаи реализации арбузов с троекратным превышением нормы содержания нитратов. Вся продукция снята с реализации, сообщили ИА «Высота 102» в комитете ветеринарии Волгоградской области.

Напомним, активисты проекта «Народный контроль», координатором которого является депутат Госдумы Анна Кувычко, в ходе недавнего рейда по торговым точкам Волгограда также обнаружили арбузы и дыни с превышением нормы содержания нитратов. Также небезопасными оказались фрукты и овощи у некоторых торговцев, выращенных в том числе в Волгоградской области и в соседних государствах.



